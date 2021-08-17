المواكب الحسينية تحيي ذكرى استشهاد الامام القاسم عليه السلام

2021/08/17 | 18:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت مواكب العزاء الحسينيـة في كربلاء المقدسة والمحافظات الاخرى ، احياء مراسم عاشوراء وواقعة الطف الاليمة ، حيث احيت جموع الزائرين المعزيـن ذكرى استشهاد الامام القاسم بن الحسن عليه السلام في الثامن من شهـر محرم الحرام./انتهى5

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