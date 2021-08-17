حركة طالبـان :

2021/08/17 | 18:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت حركة طالبان ، رفضها جعل افغانستان منطلقا لتهديد الدول الاخرى ، واشارت الى ان الادارة السابقة للبلاد اخفقت ولم تستطع الصمود في وجه طالبان .وقال الناطق بأسم الحركة ذبيح الله مجاهد ، في أول مؤتمر صحفي رسمي من العاصمة كابل اليوم الثلاثاء " قدمنا عفوا للجميع ، وفي نهاية التسوية سنملك نظاما سياسيا اسلاميا نموذجيا ".واضاف ان " امارة افغانستان الاسلامية ليست في عداوة مع احد"، مبينا " لقد سيطرنا على الامن في العاصمة كابل وليست هناك اية مشاكل ، وكان هناك توافق على دخول العاصمة وتسلم السلطة بشكل سلمي ".واوضح " هناك سفارات اجنبية وواجبنا تأمينها والحفاظ عليها ولن نسمح بالاعتداء عليها "، منوها بالقول " تحدثنا مع بعض الدول وتفاهمنا معها على التعاون اقتصاديا ".وحول حقوق المواطنين ، اوضح الناطق الرسمي لحركة طالبان ، " لا نسمح بتهديد القيم الاسلامية ومن حقنا التمسك بها "، مبينا ان " حقوق المرأة قضية حساسة ولها الحق في العمل والتعليم وفق القيم الاسلامية "./انتهى5

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