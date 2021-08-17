البنتاغون: سنكمل الانسحاب نهاية أغسطس ولا يمكن توقع ما سيحدث

2021/08/17 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع الامريكية ، عن اجتماع بين قادة عسكريين اميركيين وحركة طالبان لتأمين عمليات اجلاء موظفي السفارة الاميركيين والافغان .

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، ان عمليات الإجلاء من أفغانستان قد تصل الى عشرة الاف شخص يوميا، مؤكدا عدم تعرض القوات الامريكية الى عمليات عسكرية من طالبان وأشار كيربي الى ان التواجد الأميركي سينتهي بنهاية أغسطس ولا يمكن توقع ماذا سيحدث في أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب.

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