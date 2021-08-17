تحذيرات من دخول موجة رابعة لفيروس كورونا إلى البلاد

2021/08/17 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت خلية الأزمة النيابية، اليوم الثلاثاء، من دخول موجة رابعة لفيروس كورونا إلى البلاد، فيما وجهت رسالة لأصحاب المواكب الحسينية.وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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