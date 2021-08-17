الكاظمي يصدر توجيها بشأن أبراج الطاقة التي تتعرض للتخريب

2021/08/17 | 18:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسائر وزارة الكهرباء للطاقة الكهربائية أكبر من المادية في عمليات التخريب التي تتعرض لها الأبراج .

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