الدفاع المدني تصدر وصايا وارشادات 'واجبة' للزائرين

2021/08/17 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية الدفاع المدني العامة، الثلاثاء، جملة من الوصايا والارشادات الواجب على الزائرين اتباعها مع اقتراب العاشر من محرم وارتفاع درجات الحرارة .

ودعت المديرية في بيان اليوم، (17 اب 2021) إلى:-

1- عدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين.

2- المحافظة على الهدوء وفسح المجال امام الاجهزة الامنية والتعاون معهم عند حدوث اي ظرف طارئ.

3- عدم التدافع على المداخل المؤدية الى الاماكن المقدسة او المصاعد او عجلات نقل الزائرين.

4- السير في الطرق المؤمنة من قبل الاجهزة الامنية حصرا.

5- عدم تصديق الاشاعات المغرضة او الترويج لها والتي من شأنها اثارة الهلع بين المواطنين.

6- اخبار الاجهزة الامنية عن العناصر المشبوهة او المندسين بين المواكب او الاجسام الغريبة.

7- ضرورة اخذ الحيطة والحذر بالنسبة لأصحاب المواكب وهم يؤدون خدمة الطبخ في تلك المواكب والتقليل من استخدام مصادر النيران ومصادر الكهرباء.

8- ضرورة التعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز المستخدم في الطبخ وأحكام ربط الأنابيب بواسطة القفايص للحيلولة دون تسريب الغاز.

9- تجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق مهما كانت كمياته قليلة أو كثيرة وأبعاد مصادر النار عن الخيام او السرادق.

10- الانتباه أثناء الطبخ الى اواني الطبخ وعدم السماح للأطفال بالتقرب منها حيث وقعت سابقا حوادث كثيرة ذهب ضحيتها عدد من الاطفال نتيجة الغفلة .

11- الانتباه الى المدخنين من الزائرين أثناء استراحتهم ومبيتهم في المواكب وتحذيرهم بصورة شفهية (كلامية) او عن طريق ملصق يوضح فيه عدم التدخين وخطورته فان كثيرا من حوادث الحريق كان سببها أعقاب السكائر .

12- الانتباه الى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد وكذلك الانتباه الى نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في مكان بعيد وامن عن المواطنين وبراميل خزن الوقود .

13- لا تلمس الاشياء الغريبة ولا تعبث بها وبلغ عنها الجهات المختصة والابتعاد عن أماكن الحوادث وعدم التجمهر بالقرب منها.

14- تأمين مطفأة حريق والتي تعتبر من أهم وسائل الأمان للمواكب ويمكن الاستعانة بالبوسترات والفولدرات الايضاحية التي تم توزيعها من قبل مديرية الدفاع المدني والتي تتضمن وصايا وارشادات وكذلك كيفية استخدام مطافئ الحريق بكافة أنواعها.

15- الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة.

16- فسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور لتأدية واجباتها.

17- ضرورة وسرعة الاتصال برقم سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ (لاسمح الله).

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