2021/08/17 | 20:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نظم أبناء المكون الإيزيدي في ناحية سنون التابعة لقضاء سنجار شمال محافظة الموصل، اليوم الثلاثاء، أول موكب حسيني خدمي في الناحية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).وتشارك المكونات الدينية والطوائف والقوميات في العراق في المراسيم التي يقيمها المسلمون لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) خلال شهري محرم وصفر […]

ظهرت المقالة في سنجار..



أول موكب حسيني للإيزيديين أولاً على الايام نيوز.

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