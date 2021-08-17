2021/08/17 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة أعلنت أنها تحتاج لرؤية "أفعال على الأرض"، وأعربت في الوقت ذاته عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الجنائية الدولية" تتحدث عن عمليات إعدام انتقامية في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الجنائية الدولية" تتحدث عن عمليات إعدام انتقامية في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).