لجنة نيابية تؤكد صعوبة إقرار موازنة 2022 قبل الانتخابات

2021/08/17 | 20:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية إلى تذليل العقبات أمام صرف الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فيما أكدت صعوبة إقرار موازنة 2022 قبل الانتخابات.وأوضح عضو اللجنة محمد شياع السوداني في تصريح خاص للوكالة الرسمية، أن “على وزارة المالية تذليل المعوقات التي تعترض صرف موازنة 2021 للوزارات والمحافظات …

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