بالفيديو.. إزالة المنازل والمحال المتجاوزة في حي الجهاد

2021/08/17 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح حملة ازالة التجاوزات في حي الجهاد بالعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إطلاق عملية شاملة "لرفع التجاوزات" على أملاك الدولة في جميع أنحاء البلاد، تنطلق من كربلاء وتشمل جميع المحافظات.

وجاء ذلك خلال زيارته عائلة رئيس بلدية محافظة كربلاء جنوبي العراق، عبير الخفاجي، الذي اغتيل، على يد مسلح أثناء رفع التجاوزات.

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