2021/08/17 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نعت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود الذي وافته المنية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.وذكر إعلام التجارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية السابق قاسم حمود الذي توفي اليوم نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".وأضاف ان "الفقيد كان حريصا على اداء عمله بمنتهى التفاني والاخلاص وقدم للوزارة الكثير ولم يبخل بأي جهد في سبيل تحقيق النجاح خلال خدمته في الوزارة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..



انا الله وانا اليه راجعون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدير عام بوزارة التجارة جراء كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدير عام بوزارة التجارة جراء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).