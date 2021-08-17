طريقان امام اومتيتي اما مغادرة برشلونة او فسخ عقده

2021/08/17 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأ صبر إدارة نادي برشلونة، ينفذ على مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، في دفففعه الى مغادرة الفريق الى فريق اخر.

وخير برشلونة مدافعه بقبول العروض الحالية المطروحة على الطاولة، او فسخ عقده من طرف واحد، اذ ان النادي يسعى لتخفيض أجور اللاعبين، واتخذوا من قبل مسار فسخ العقد مع ماتيوس فيرنانديز، وقد يضطرون للقيام بذلك مرة أخرى إذا لم يوافق أومتيتي على الرحيل".

ويشعر مسؤولو برشلونة بالإحباط الشديد من موقف اللاعب، الذي طلب فرصة أخيرة لإثبات جدارته في الموسم التحضيري ووافق الجهاز الفني على طلبه، وتم الاتفاق إذا لم يقتنع به كومان سيرحل، حيث منحه المدرب عدة دقائق في أول مباراتين وديتين، قبل أن يخبر أومتيتي بأنه خارج حساباته، لكن الفرنسي لم يف بكلمته ولم يوافق على الرحيل".

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