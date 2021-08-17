وفاة مدير عام بوزارة التجارة جراء كورونا

2021/08/17 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نعت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود الذي وافته المنية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.وذكر إعلام التجارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية السابق قاسم حمود الذي توفي اليوم نتيجة مضاعفات فيروس …

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