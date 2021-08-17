الدفاع المدني يصدر حزمة من الوصايا والارشادات للزائرين خلال اداء زيارة العاشر من محرم

2021/08/17 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حزمة من الوصايا والارشادات الواجب على الزائرين اتباعها خلال اداء زيارة العاشر من محرم الحرام.وتتضمن الوصايا ، حسب بيان للدفاع المدني :" عدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين، والمحافظة على الهدوء وفسح المجال امام الاجهزة الامنية والتعاون معها عند حدوث اي ظرف طارئ،و عدم التدافع على المداخل المؤدية الى الاماكن المقدسة او المصاعد او عجلات نقل الزائرين،والسير في الطرق المؤمنة من قبل الاجهزة الامنية حصراًً،وعدم تصديق الاشاعات المغرضة او الترويج لها والتي من شأنها اثارة الهلع بين المواطنين،واخبار الاجهزة الامنية عن العناصر المشبوهة او المندسين بين المواكب او الاجسام الغريبة،وضرورة اخذ الحيطة والحذر بالنسبة لاصحاب المواكب وهم يؤدون خدمة الطبخ في تلك المواكب والتقليل من استخدام مصادر النيران ومصادر الكهرباء".كما تضمنت التوجيهات " ضرورة التعامل الصحيح مع اسطوانات الغاز المستخدم في الطبخ واحكام ربط الانابيب للحيلولة دون تسرب الغاز،وتجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق مهما كانت كمياته قليلة او كثيرة ، وابعاد مصادر النار عن الخيام او السرادقات،والانتباه الى اواني الطبخ وعدم السماح للاطفال بالتقرب منها حيث وقعت سابقا حوادث كثيرة ذهب ضحيتها عدد من الاطفال نتيجة الغفلة،و الانتباه الى المدخنين من الزائرين اثناء استراحتهم ومبيتهم في المواكب وتحذيرهم بصورة شفهية (كلامية) او عن طريق ملصق يوضح فيه عدم التدخين وخطورته فان كثيرا من حوادث الحريق كان سببها أعقاب السكائر ،و الانتباه الى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد وكذلك الانتباه الى نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في مكان بعيد وامن عن المواطنين وبراميل خزن الوقود".كما تضمنت " عدم لمس الاشياء الغريبة او العبث بها ، وتبليغ الجهات المختصة عنها والابتعاد عن أماكن الحوادث وعدم التجمهر بالقرب منها، تأمين مطفأة حريق التي تعتبر من أهم وسائل الأمان للمواكب ويمكن الاستعانة بالبوسترات والفولدرات الايضاحية التي تم توزيعها من قبل مديرية الدفاع المدني والتي تتضمن وصايا وارشادات وكذلك كيفية استخدام مطافئ الحريق بكافة أنواعها، الالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة،وفسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور لتأدية واجباتها،وضرورة وسرعة الاتصال برقم سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ "./انتهى8

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