2021/08/17 | 20:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اندلع حريق داخل عجلة احد المواطنين في منطقة "نهاوند" بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان".ولم يسفر الحريق عن خسائر او اضرار بشرية عدا الخسائر المادية.وقام مجموعة من المواطنين بتنظيم حملة لجمع مبلغ لشراء عجلة جديدة لصاحب العجلة التي احترقت./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو .. اندلاع حريق بعجلة اجرة في العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو .. اندلاع حريق بعجلة اجرة في العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).