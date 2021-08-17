تحذير من تفشي موجة كورونا رابعة في العراق

2021/08/17 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خلية الأزمة النيابية، اليوم

الثلاثاء، من اندلاع موجة رابعة من

جائحة كورونا في البلاد، ووجهت رسالة

لأصحاب المواكب الحسينية بهذا الصدد.

وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد

الموسوي، إن "الانخفاض في إ

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