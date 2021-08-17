2021/08/17 | 20:25 - المصدر: عين العراق

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الامن

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 | 07:59 مساءً | عدد القراءات : 22

الشرطة الاتحادية تنفذ عملية استباقية في الحويجة

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية استباقية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان، انه بمتابعة وتنسيق العمل بين قطعات الشرطة الاتحادية والمقر المتقدم لعمليات كركوك، نفذت قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من مدفعية القيادة والجهد الهندسي للفرقة ومفرزة من الطائرات المسيرة، عملية امنية للتفتيش وتطهير قرى "عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى" و"الرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل".

واوضح البيان، ان العملية أسفرت عن العثور على 10 قنابر هاون مختلفة الأنواع ، 2 صواريخ قاذفة ضد الدروع ، تم رفعها وإتلافها من قبل الجهد الهندسي للفرقة.

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