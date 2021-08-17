"البرقع" أم "الحجاب"؟.. تصريحات لافتة من مسؤول بارز في طالبان

2021/08/17 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد مسؤول رفيع المستوى في طالبان، الثلاثاء، أنّ ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا كما كان الحال حين حكمت الحركة المتطرفة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

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