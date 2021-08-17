2021/08/17 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.وقال الجبوري، للوكالة الرسمية، إن “وزارة المالية خصصت 350 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021”.وأضاف، أن “وزارة التجارة حولت المبلغ إلى الشركة …

ظهرت المقالة التجارة تعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).