لقبض على 3 ’إرهابيين’ حاولوا نقل أسلحة في نينوى

2021/08/17 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القاء القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب حاولوا نقل اسلحة في نينوى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع -شعبة استخبارات الفرقة ١٤- والتي اكدت وجود ثلاثة ارهابيين يعتزمون …

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