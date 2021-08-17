اليمن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

2021/08/17 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية في اليمن الثلاثاء تسجيل 37 إصابة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع موجة جديدة من الإصابات بعد أسابيع من الانحسار.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، أنه "تم تسجيل 37 حالة إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتا وفاة في عدن مقابل 15 إصابة بكورونا وحالتي وفاة أمس الاثنين".

وأشارت إلى أن ذلك يرفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية، إلى 7347 إصابة، منها 1407 حالات وفاة، بينما تعافى 4543 شخص.

ولم يعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد، سوى عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كورونا في اليمن.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس الجاري، من موجة ثالثة لفيروس كورونا مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس، كما تسببت الأزمة في تقويض النظام الصحي وجعلت الملايين من السكان يعانون من المجاعة وسوء التغذية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "زادت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، مع مخاوف من دخول البلاد موجة ثالثة".

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