"تزايد المصابين في عمر الثلاثين".. المتحورات قد تعيد معركة كورونا عاما للوراء

2021/08/17 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حذر علماء من ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد تقاوم عمل اللقاحات الحالية، مما قد يعيد المعركة ضد وباء كوفيد-19 للوراء أكثر من عام.

يأتي ذلك وسط تفشي متغير دلتا من الفيروس التاجي السائد حاليا في كثير من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة التي سجلت معدلات مرتفعة لدخول المستشفى للأشخاص في الثلاثينات من العمر.

وقالت المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ (SAGE)، وهي هيئة استشارية حكومة في المملكة المتحدة، إن ظهور متغير جديد يقاوم اللقاحات هو "احتمال واقعي"، على ما نقلت صحيفة "الغارديان".

ومع ظهور متغير جديد يُنظر إليه على أنه أحد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تزيد من حدة الأزمة مرة أخرى، شددت شخصيات علمية بارزة على هذه المخاطر.

يقول عضو المجموعة الاستشارية العملية للطوارئ، البروفيسور غراهام ميدلي، إنه "من الواضح أنه شيء يجب على المخططين والعلماء أخذه على محمل الجد لأنه سيعيدنا للوراء".

وأضاف: "أي نوع جديد قادر على التغلب على المناعة المكتسبة سيكون بمثابة فيروس جديد"، مشيرا إلى قدرة العلماء على الوصول للقاحات جديدة خلال وقت سريع، لكن ذلك سعيد الوضع الوبائي لأكثر من عام.

وتابع: "نأمل أن يكون التطور الفيروسي بطيئا، بحيث تظهر متغيرات جديدة تكون مراوغة بشكل هامشي فقط ولا تحقق قفزة كبيرة" للهروب من الاجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات الحالية.

بدوره، قال الدكتور مارك باجولين، من فريق الاستجابة لكوفيد-19 في إمبريال كوليدج، إن منع وصول المتغيرات المثيرة للقلق والتي تملك خاصية الهروب المناعي سيكون أمرا بالغ الأهمية، حيث يؤدي ذلك إلى موجات مستقبلية بحجم أكبر من الموجات التي حدثت حتى الآن".

وأضاف أنه "من غير المرجح أن يتفادى مثل هذا الفيروس الجديد تماما كل المناعة من العدوى أو اللقاحات السابقة"، ولكن يجب أن تبقى بعض المناعة على الأقل بالنسبة لأشد النتائج خطورة مثل الوفاة أو العلاج في المستشفى.

وأكد إمكانية تحديث اللقاحات الحالية لتشمل السلالة الناشئة، لكن الأمر يستغرق شهورا وهذا يعني أننا قد نحتاج إلى إعادة فرض القيود إذا كان هناك خطر كبير على الصحة العامة، على حد قوله.

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