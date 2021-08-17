وزيرة الهجرة من كركوك : صدمنا بهذا العدد من القرى المهدمة وسنعمل على دعم المحافظة

2021/08/17 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو انه ستتم دعوة محافظ كركوك راكان الجبوري لحضور جلسة مجلس الوزراء للحديث عن التحديات والمشاكل والمعوقات ومسألة القرى المهدمة وآلية اعمارها وعودة النازحين اليها .وقالت جابرو ، خلال جولة ميدانية برفقة محافظ كركوك ، في المناطق المتضررة والقرى المهدمة :" صدمنا بدمار ناحية الملتقى و 138 قرية ، وسنعمل على دعم كركوك من صندوق اعادة النازحين والخطة الوطنية ودعم الدول المانحة والمنظمات الدولية "./ انتهى

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