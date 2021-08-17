لا قاعدة طبية لها.. اوهام شائعة عن تخفيض الوزن

2021/08/17 | 20:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول أنواع مختلفة من الكربوهيدرات، بما فيها الخبز الأبيض والكربوهيدرات السريعة والحبوب الكاملة يعتبر مزيجا عقلانيا مفيدا للصحة.

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