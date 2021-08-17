2021/08/17 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المركز الخبري الوطني.

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