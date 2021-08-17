ملالا يوسفزي: الوضع في أفغانستان مقلق بعد سيطرة “طالبان”

2021/08/17 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في أفغانستان يدعو للقلق، بعد سيطرة حركة “طالبان” (المحظورة في روسيا) على الحكم، مشيرة إلى أن البلاد تواجه أزمة إنسانية عاجلة.وتعد […]

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