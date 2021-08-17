2021/08/17 | 21:00 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي الأمريكي: على طالبان مواصلة إثبات هويتها أمام المجتمع الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي الأمريكي: على طالبان مواصلة إثبات هويتها أمام المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي الأمريكي: على طالبان مواصلة إثبات هويتها أمام المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).