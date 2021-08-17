2021/08/17 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 713 ، 16 أوت 2021https://revcom.us/a/713/on-afghanistan-and-the-extreme-oppression-of-women-en.htmlملاحظة الناشر : التالى مبنيّ على مقال " إنسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان : دروس ثلاثة و نقطتا توجّه " " المنشور على موقع في الأسبوع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول أفغانستان و منتهى إضطهاد النساء : ليس بوسع مضطهِد أن يحرّرها من مضطهِد آخر – نحتاج إلى ثورة ! - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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