عمر من الخلافات - مصطفى مجدي الجمال

2021/08/17 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_مجدي_الجمال "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"أخذت أهتم بأمور الثقافة والفكر وأنا بالمرحلة الإعدادية منذ منتصف الستينيات، ولكنني انغرست فيها تماما بعد هزيمة 1967.



ورغم أنني كنت أشق طريقي وأحدد اختياراتي السياسية بنفسي دون توجيه أو راعٍ سوى قراءاتي وحدسي وممارستي في الواقع المتغير والمعلِم..



فأظن- عن غير فخر- أنني كنت في أغلب الحالات في الجانب الصحيح من الرأي.وحينما انفتحت أكثر على شباب ......





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