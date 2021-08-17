توب 5: طالبان تحدد ملامح حكم

2021/08/17 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان حركة طالبان عن ملامح حكم ما وصفتها بـ"الإمارة الإسلامية" بعد سيطرتها على أفغانستان، وعودة الملا عبدالغني برادر الشريك المؤسس لطالبان من قطر إلى أفغانستان للمرة الأولى من 20 عاما، إلى تقديم شركة فايزر بياناتها الأولية عن استخدام جرعة معززة من لقاحها ضد كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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