إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

2021/08/17 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة المالية خصصت 350 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021".وأضاف، أن "وزارة التجارة حولت المبلغ إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض إعداد خطة لإيصال المستحقات الى الفلاحين مقابل ما قدموا خلال الموسم التسويقي".

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