وزارة عراقية تعلن وصول دفعة جديدة من المستحقات

2021/08/17 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.

وذكر وزير التجارة، علاء الجبوري، للوكالة الرسمية اليوم، (17 اب 2021)، إن "وزارة المالية خصصت 350 مليار دينار كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021".

وأضاف الجبوري، أن "وزارة التجارة حولت المبلغ إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض إعداد خطة لإيصال المستحقات الى الفلاحين مقابل ما قدموا خلال الموسم التسويقي".

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