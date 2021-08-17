هل ستمرر موازنة 2022 قبل الانتخابات العراقية المقبلة؟- عاجل

2021/08/17 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، تمرير موازنة 2022 قبل الانتخابات، مبينة ان الامر يحتوي ابعاد سياسية واقتصادية.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في حديث أوردته وكالة الانباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم): "على وزارة المالية تذليل المعوقات التي تعترض صرف موازنة 2021 للوزارات والمحافظات خاصة في ما يتعلق بصرف الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم"، مشيراً الى أن "مجلس النواب يشهد تغيباً لدوره التشريعي والرقابي".

وأضاف السوداني أن "اقرار قانون الموازنة لعام 2022 قبل الانتخابات يعد ضرباً من الخيال"، لافتا الى أن "الجميع يعلم أن قانون الموازنة، يحتوي على أبعاد سياسية واقتصادية، ويحتاج الى مساحة كافية من الزمن لدراسته وانضاجه".

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