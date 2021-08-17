2021/08/17 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قوة من الشرطة الاتحادية، القبض على متهمين اثنين بالمتاجرة بالمخدرات وآخر بتزوير العملة في بغداد.وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان :" ان قوة امنية القت القبض على اثنين من المطلوبين بتهمة تجارة المواد المخدرة في منطقة البلديات ببغداد، وضبطت بحوزتهم 7غرامات من مادة الكرستال ، وادوات للتعاطي ، اضافة الى قنبلة يدوية وسلاح جارح / سكين / ".واضافت:" ان قوة امنية القت القبض على احد المطلوبين وفق احكام المادة 240 في احدى مناطق بغداد ، وضبطت بحوزته عملة مزورة من فئة 25 ألف دينار عراقي، بمبلغ قدره 2.875.000 مليونين وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف دينار "./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).