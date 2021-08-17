خلف عبد الصمد يحمل وزارة الاعمار و الاسكان مسؤولية عدم تغيير عائدية مشاريع الاسكان الى المحافظات

2021/08/17 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / حمل النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد خلف وزارة الاعمار و الاسكان مسؤولية عدم تغيير عائدية المشاريع المستمرة التابعة للوزارة الى المحافظات ، استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٢ لسنة ٢٠١٩ ، مشيرا الى ان عدم تنفيذ القرار يشكل مخالفة قانونية صريحة .واوضح خلف بحسب بيان صحفي " ان الوزارة لم ترد على مخاطبات محافظة البصرة بخصوص تحويل عائدية المشاريع "، لافتا الى ان مدير عام الاسكان يمتنع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحويل المشاريع السكنية للمحافظات و منها مجمعات خالدون السكنية مما يعرقل و يؤخر اكمال هذه المشاريع و تسليمها للمستفيدين ".واضاف انه سيتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق مدير عام الاسكان .و خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الاعمار و الاسكان اكد خلف " ضرورة حسم تغيير عائدية تلك المشاريع و منها مشاريع اسكان ذوي الشهداء ، مبينا :" ان الوزيرة اكدت تجاوبها مع هذا الموضوع ".و اشار الى :" ان عرقلة تحويل المجمعات السكنية للمحافظة ادى الى حرمان الاف العوائل من السكن المناسب في الوقت الذي كان من الممكن فيه معالجة الامر من خلال الرجوع لقرار مجلس الوزراء " .و اكد خلف انه سيوجه سؤالا برلمانيا الى الوزيرة فضلا عن استضافتها في لجنة الشهداء لمناقشة سبل حلحلة هذا الموضوع باسرع وقت و ازالة المعوقات التي تحول دون ذلك ./انتهى

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