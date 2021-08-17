2021/08/17 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر حرس الحدود في ليتوانيا أن 12 فرداً من حرس الحدود البيلاروس ببزات خاصة، دخلوا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني اليوم لملاحقة 35 مهاجراً عراقياً.

وقال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود روكاس بوكينسكاس إن “الضباط الـ12 دخلوا أراضي ليتوانيا أثناء دفع مجموعة من 35 مهاجرا عراقيا”، وأنهم “غادروا المنطقة بعد عدة دقائق بعد أن أبلغهم حرس الحدود الليتوانيون مرارا بأنهم انتهكوا الحدود”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن ليتوانيا ستزيد من دورياتها على الحدود ردا على ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لملاحقة “مهاجرين عراقيين”.. حرس من بيلاروس يجتازون حدود ليتوانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لملاحقة “مهاجرين عراقيين”.. حرس من بيلاروس يجتازون حدود ليتوانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).