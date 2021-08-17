2021/08/17 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة الأنباء السورية مساء الثلاثاء إن دوي انفجارات سُمع في محافظة القنيطرة، في الوقت الذي أفادت فيه قناة “الإخبارية السورية” بورود أنباء عن “عدوان إسرائيلي”.

وأشارت وسائل الإعلام السورية إلى أن العدوان تم بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية حضر.

ونشر ناشطون مقطع فيديو وثق لحظة استهداف تلة قرص النفل غرب البلدة بقذائف موجهة.

وذكروا أنه تم استهداف الموقع بثلاث ضربات حتى اللحظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف موقع قرص النفل في القنيطرة السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف موقع قرص النفل في القنيطرة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).