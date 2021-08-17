2021/08/17 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة بحاجة لقراءة أفعال حركة “طالبان” على الأرض في أفغانستان، في ضوء التعهدات التي أطلقتها الحركة.وقال دوجاريك تعليقا على مؤتمر صحفي عقدته “طالبان” في وقت سابق في كابل: “سنحتاج إلى رؤية ما سيحدث فعلا واقتران القول بالفعل على الأرض ومدى تنفيذ …

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).