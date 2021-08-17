هو التاريخ يعيد نفسه هذه المرة في كابول - مصطفى محمد غريب

2021/08/17 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب مقولة أعادها التاريخ لكن بشكل جديد، يذكرنا ذلك بمواقف الولايات المتحدة الامريكية مع حلفاء تاريخيين لها، اشداء في ظاهرهم ومواقفهم التضامنية ، نذكر حالة باتيستا دكتاتور كوبا المعروف (مع الفارق) وسايغون في فيتنام الجنوبية كانت بقيادة العقيد الفيتنامي الجنوبي نغوين توان وجيشه المقدر 31 الف عسكري ، هرب الأمريكيون تاركينهم وسط إشاعة اطلقوها تقول أن الجيش الفيتنامي الشمالي الشيوعي سيقوم بقتل الفيتناميين ......





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