البرلمان الليبي يقر

2021/08/17 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وأحال القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

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