محافظ نينوى يتحدث عن الملفات التي حسمتها زيارة الكاظمي

2021/08/17 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان زيارة رئيس الوزراء للمحافظة أسهم عن حسم العديد من الملفات التي تصب في مصلحة أهالي نينوى.

وقال الجبوري في بيان نشره مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم) ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعقده جلسة لمجلس الوزراء في مدينة الموصل أثمر عن حسم لعديد من الملفات التي تصب في صالح أهالي المحافظة ومنها ملف التعويضات وملف الرواتب المدخرة بالإضافة لاستحصال جزء من معسكر الغزلاني واحالته للبلدية وتسجيل المركبات".وأضاف ان "زيارة الكاظمي أثمرت أيضا المباشرة بمشاريع إعادة اعمار المستشفيات وانشاء الطريق الحولي والشروع بالجسر السادس والسابع وإعادة افتتاح الصيرفات والخدمات المالية خلال شهر واحد".هذا وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أجرى زيارة تفقدية إلى محافظة نينوى، أمس الاثنين، للاطلاع على سير الأوضاع الخدمية والعمرانية هناك.

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