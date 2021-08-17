هيئة الاعلام والاتصالات بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية الروسية

2021/08/17 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات،اليوم الثلاثاء، انها بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية الروسية.وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة ، عبد العظيم محمد صالح في بيان ، أن :" مذكرة التفاهم المقترحة من الجانب الروسي والمزمع توقيعها بين هيئتنا ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا الاتحادية تم تنقيحها وفقا لقانون المعاهدات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥، والمخاطبات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".واوضح إنه: " وفقا لمذكرات واجتماعات سابقة بين الطرفين وبعد الاطلاع والتشاور تمت اضافة قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى قطاعي الإعلام والاتصالات ضمن مذكرة التفاهم، وذلك لكون هيئة الإعلام والاتصالات مسؤولة عن تنظيم هذه القطاعات الحيوية".وبيّن صالح :" ان اجتماعا لاحقاً سيعقد مطلع الأسبوع المقبل لإكمال النقاشات حول المذكرات المطروحة، وسيتم التوقيع على الاتفاق ومذكرات التفاهم في العاصمة الروسية موسكو في الفترة القربية المقبلة"./انتهى8

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