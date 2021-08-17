مستشار الامن القومي الامريكي : كنا على علم باحتمال سيطرة طالبان ونتحمل مسؤولية مصير حلفائنا وشركائنا في افغانستان

2021/08/17 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان :" ان الولايات المتحدة كانت على علم باحتمال سيطرة طالبان على افغانستان".وقال سوليفان في تصريحات صحفية :" كنا على علم باحتمال سيطرة طالبان وكان ذلك ضمن حساباتنا ".واضاف :" نحن ملتزمون بانجاز عملية الاجلاء من افغانستان ، ونتحمل المسؤولية عن مصير حلفائنا وشركائنا ".وتابع القول :" لدينا فريق سيتواصل مباشرة مع طالبان "./ انتهى

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