2021/08/17 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، آلية التعيينات والفئات المشمولة، فيما أشار إلى قرب الإعلان عن الدرجات الوظيفية للعلوميين.وقال مدير عام الدائرة القانونية في المجلس سلمان غضبان لوكالة الرسمية، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



الإعلان عن الدرجات الوظيفية للعلوميين المركز الخبري الوطني.

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