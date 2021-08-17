الشابندر: العراق يدعو 'الجارة' فرنسا لحضور قمة الجوار ويستبعد سوريا!

2021/08/17 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب السياسي العراقي، عزت الشابندر، الثلاثاء، عن استغرابه من سبب دعوة (الجارة) فرنسا برئيسها ماكرون لحضور قمة دول الجوار.

وقال الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (17 اب 2021) "عبر رسالة السيد الكاظمي التي نقلها بامانة ودبلوماسية عالية الاخ فالح الفياض، تفهم الرئيس الاسد موقف العراق من عدم توجيه دعوة الى سورية لحضور مؤتمر دول الجوار".

وأضاف "لكن مالم يفهمه العراقيون هو سبب دعوة (الجارة) فرنسا برئيسها ماكرون لحضور هذا المؤتمر".

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، سلم العراق دعوات رسمية لزعماء دول تركيا وإيران والسعودية ومصر والأردن وقطر والكويت والإمارات لحضور القمة المزمعة نهاية الشهر الجاري.

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