وزير الخارجيَّة لسفير باكستان الجديد: علينا تكثيف الجُهُود لتفعيل المصالح المُشترَكة

2021/08/17 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد احمد امجد علي سفير باكستان الجديد ، الى تكثيف الجُهُود؛ لتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، والتنسيق في المجالات كافة وأهمُّها التعاون الأمنيّ، والاستخباريّ؛ للحدِّ من انتشار الإرهاب، وفي مجال السياحة الدينيَّة، وزيادة أعداد الزائرين للعتبات المُقدَّسة.ووصف حسين، حسب بيان لوزارة الخارجية ، العلاقات العراقـيَّة-الباكستانيَّة بأنـَّها جيِّدة، مُعرِباً عن رغبة بغداد في الارتقاء بها إلى مُستوى طموح الشعبين الصديقين.من جانبه اكد سفير باكستان الجديد :" ان العراق وباكستان يتمتعان بصداقة عميقة، ولدينا جُذور عميقة مُشترَكة بين شعبينا، ونهنـِّئكم بما تحقـَّق من انتصارات ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة".وتابع: بلدانا واجهها وحشيَّة الإرهاب، وانتصرنا في مُحارَبته، ودحره، وعلينا الاستمرار في التعاون في تبادُل الخبرات بمجال مكافحة الإرهاب./انتهى8

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