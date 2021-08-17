الصدر بذكرى استشهاد الامام الحسين : لن نستكين ولا نرضخ للفساد

2021/08/17 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأكيده على محاربة الفساد وعدم الرضوخ له.وقال الصدر في تغريدة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام :" انت الذي ناديت هيهات منا الذلة.وانت الذي ناديت: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالمًا ولا مفسدا..إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله.فأقول: هيهات منا الذلة ولن نستكين ولا نرضخ للفساد..ومن سمع داعية الاصلاح ولم ينصره اكبه الله على منخريه وحشره مع الفاسدين ".واضاف :" كما ان امة سمعت بقتلك ورضيت بذلك..فان بيننا من سمع بالفساد ورضي به وهذا قتل لك، فكل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء./انتهى

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