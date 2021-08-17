وزير الخارجية وسفير باكستان الجديد ببغداد يبحثان 7 ملفات مشتركة

2021/08/17 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسلـَّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد "أحمد أمجد علي" سفير باكستان الجديد لدى بغداد.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آب 2021)، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وإسلام آباد، وسُبُل تعزيزها بما يُحقـِّق مصالح الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان أن "الوزير تمنـَّى للسفير المُوفقـيَّة، والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الدعم؛ لإنجاح عمل البعثة الدبلوماسيَّة في العراق".

وقال الوزير "علينا تكثيف الجُهُود؛ لتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، والتنسيق في المجالات كافة، وأهمُّها التعاون الأمنيّ، والاستخباريّ؛ للحدِّ من انتشار الإرهاب، وفي مجال السياحة الدينيَّة، وزيادة أعداد الزائرين للعتبات المُقدَّسة".

ووصف حسين العلاقات العراقـيَّة-الباكستانيَّة بـ "أنـَّها جيِّدة"، مُعرِباً عن "رغبة بغداد في الارتقاء بها إلى مُستوى طموح الشعبين الصديقين".

من جانبه، أكـَّد سفير باكستان الجديد أنَّ "العراق وباكستان يتمتعان بصداقة عميقة، ولدينا جُذور عميقة مُشترَكة بين شعبينا، ونهنـِّئكم بما تحقـَّق من انتصارات ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة"، مُوضِحاً "بلدانا واجهها وحشيَّة الإرهاب، وانتصرنا في مُحارَبته، ودحره، وعلينا الاستمرار في التعاون في تبادُل الخبرات بمجال مكافحة الإرهاب".

وأَضاف "سنبذل كلَّ ما بوسعنا لتعزيز العلاقات الاقتصاديَّة، والتجاريَّة، والاستثماريَّة، والزراعيَّة، والعلميّة".

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