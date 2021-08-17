العكيلي: الانتخابات سوف تؤجل الى موعد آخر لهذا السبب

2021/08/17 | 23:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضح الباحث في الشأن السياسي،محمد العكيلي، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات سوف تؤجل الى موعد آخر بسبب ان القوى السياسية ستكون امام استحقاق دستوري وقال العكيلي في برنامج حصاد الايام، ان “لو كان هناك ارتهان الى الدستور لاسناد رئاسة الوزراء الى الاغلبية فستكون هناك دولة”، مبينا ان “الانتخابات سوف تؤجل الى موعد آخر بسبب ان […]

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