العمليات المشتركة تعتقل ٣٢ مطلوباً بينهم إرهابي في كركوك

2021/08/17 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتمكنت قيادة العمليات المشتركة ، من القاء القبض على ٣٢ مطلوباً بينهم إرهابي، وضبط عبوات ناسفة وصواريخ في محافظة كركوك.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل استخبارات محافظة السليمانية، تمكنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك من اعتقال إرهابي يقوم بنقل العبوات الناسفة داخل المحافظة".واضاف، "كما القت القبض على (٣١) مطلوباً وفق مواد قانونية ضمنها الإرهاب، واستولت على ثلاث عبوات ناسفة ومواد تفجير وصواريخ".

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